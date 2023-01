Essbar, Landei, Nähcafé, Blattwerk Neuanfang statt Abgesang - So soll es mit dem Quartier Johannisstraße in Dessau weiter gehen

Auch wenn der Leerstand wächst, sieht der Schwabehausverein das Quartier in der Dessauer Johannisstraße an sich nicht gefährdet. Warum der Straßenumbau die Chance für einen Neuanfang sein kann. Was dafür passieren muss.