„Dessau im Wandel der Zeit“ - Zwölf spannende Kalenderblätter druckfrisch auf Ladentisch

Seit Anfang dieser Woche liegt der Dessauer Kalender im A3-Format in ersten Geschäften auf den Ladentischen in Dessau-Roßlau - unter anderem in der Thalia-Buchhandlung.

Dessau/MZ - Die ersten Anfragen kamen wohl schon im August. Ob es denn auch 2023 wieder den beliebten Kalender „Dessau im Wandel der Zeit“ geben würde? Trotz Nachwirkungen von Pandemie und aktueller Wirtschaftskrise?

Die anklingenden Zweifel sind zerstreut: Seit Anfang dieser Woche liegt der Kalender im A3-Format in ersten Geschäften auf den Ladentischen in Dessau-Roßlau: In der Thalia-Buchhandlung, in der Touristinformation in der Ratsgasse, in der Buchhandlung Hein & Sohn, im Schreibwarenladen am Luisium...

Einstmals und heute: Zwölf Monate zeigen zwölf Orte

Das Kalendarium hat inzwischen die 21. Auflage erreicht, ist seit 2002 ohne eine einzige Unterbrechung erschienen. Auch 2023 gibt es wieder den kalendarischen Spaziergang durch die zwölf Monate. Und wie in jedem Jahr stellt der Kalender Bilder der Stadt gegenüber: In historischen und aktuellen Aufnahmen - vom möglichst gleichen Standort des Fotografen.

Der Albrechtsplatz einst und heute. (Foto: )Thomas Ruttke

Die Motive für die Kalenderblätter Januar bis Dezember 2023 hat diesmal ausschließlich der Dessauer Fotograf Sebastian Kaps aufgespürt und festgehalten: Entweder bei Fototouren durch die Stadt bei passenden Wetterlagen oder im eigenen Bestand historischer Aufnahmen.

Drucker in dritter Generation hat mit Dessau-Kalender einen „Selbstläufer“

Hergestellt wurde der neue Kalender auf den Maschinen und in der Halle der Druckerei Wieprich in der Wasserstadt. Der traditionsreiche Familienbetrieb wird in dritter Generation von Andreas Wieprich geführt.

Ihre Wurzeln hat die Firma in der bereits 1919 unter dem Namen Klaus-Druck gegründeten Druckerei in der Askanischen Straße 44. Buchdruckmeister Bruno Wieprich - der Großvater von Andras Wieprich - übernahm 1957 durch Kauf die Druckerei von der Witwe Klaus. Fortan nannte sich die Firma „Druckerei Wieprich“. 1975 ging die Leitung des Betriebes über auf den Sohn Jürgen Wieprich. Dieser wiederum etablierte die Druckerei seit 1996 in der Wasserstadt. Seit 2015 ist Andreas Wieprich Chef des Betriebes mit vier Mitarbeitern. Drei davon direkt aus der Familie.

2021 hatte die Druckerei Wieprich Geschäftsfelder von Rupa-Druck übernommen. Dieser Traditionsbetrieb aus der innerstädtischen Friedrich Naumann-Straße stellte nach 90 Jahren seinen Betrieb ein. Zu deren Hinterlassenschaft gehörte auch der Dessauer Kalender. Der hat sich den vergangenen Jahrzehnten zu einem „Selbstläufer“ mit ungebrochener Nachfrage entwickelt.

Gestartet ist die Auflage Nr. 21 zunächst mit 1.000 Exemplaren. „Wenn die Nachfrage damit noch nicht gesättigt ist, können wir jederzeit und kurzfristig nachdrucken“, sagt Andreas Wieprich.

Aktuelle Ausgabe für 2023 ist für 15 Euro zu haben

Die Motive zu finden, bereitet keine Schwierigkeiten - eher schon die Auswahl der zwölf Besten. Wieprich selbst gefällt im übrigen das Kalenderblatt Juli mit Blick auf die Jonitzer Mühle einst und jetzt besonders gut. „Schließlich bin ich nun mal überzeugter Walderseer“, sagt er grinsend.

Druckerei Wieprich, Wasserstadt 31, Montag-Donnerstag 7:30 - 16 Uhr, Freitag 7:30 - 15, „Kalender 2023 - Dessau im Wandel der Zeit“, 15 Euro