Dessau hat die ersten Grünen Pfeile für Radler

Dessau/MZ/AGE - Seit kurzem haben Dessauer Radfahrer ihren eigenen grünen Pfeil - und den gleich zweimal. Zum Monatsbeginn angebracht wurden dieses seit 2020 gültige Verkehrszeichen in der Friedrich-/Ecke Antoinettenstraße sowie gegenüber in der Antoinettenstraße/Ecke Friedrichstraße. Für die neuen Schilder hatte sich unter anderem die „Zukunftsreise Dessau-Roßlau“ eingesetzt, vor allem die in der Mobilitätsgruppe Mitarbeitenden plädierten für die schnelle Einführung des Radfahrerpfeils. Er ist quasi einer von 142 Ideen, die Dessau-Roßlauer der Stadtverwaltung unterbreitet hatten, so meinte Stephan Marahrens, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs(ADFC) in Dessau-Roßlau. Seinen Einschätzungen zufolge, ging die Einführung des neuen Verkehrszeichens im Vergleich zu anderen Kommunen in Dessau-Roßlau relativ schnell und sie vereinfacht „den Radfahrenden das Leben“, sagte Marahrens.