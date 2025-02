Mit der Spendenübergabe an die Lebenshilfe Dessau fand die vierte Auflage der Benefizaktion „Frieren für einen guten Zwecke“ am Sonntag ihren offiziellen Abschluss

Scheckübergabe an die Lebenshilfe am Kühnauer See

Dessau/MZ/syk. - Mit der Spendenübergabe an die Lebenshilfe Dessau fand die vierte Auflage der Benefizaktion „Frieren für einen guten Zwecke“ am Sonntag ihren offiziellen Abschluss. 1.639 Wagemutige waren an den vier Adventssonntagen in das eiskalte Wasser des Kühnauer Sees gesprungen und haben damit sensationelle 16.390 Euro für den guten Zweck erbibbert.

Ein sensationeller Erfolg, wie Mitinitiator Stephan Heese vom Verein Ghettoworkout findet. „Dieser Zuspruch hat uns riesig gefreut, denn damit hatten wir im dritten Jahr gar nicht gerechnet.“ Allein am vierten Advent stiegen über 500 Mutige ins kalte Wasser.

Die Lebenshilfe war am Sonntag mit Vertretern des Vorstands, der Geschäftsführung und einigen Bewohnern an den Kühnauer See gekommen. Wie Heese erzählt, hatte sich der Verein selbst beworben. Zwei Care Table sollen angeschafft werden. „Eine tolle Investition“, sagt Heese. Und da auch die Firma, die die Care Table herstellt aus Dessau kommt, sei das eine schöne runde Dessauer Geschichte. „Dessauer für Dessauer“.

Übrigens, wer sich auf die diesjährige Aktion vorbereiten will, der kann jeden Sonntag, 11.30 Uhr zum „Training“ an den Kühnauer See kommen.