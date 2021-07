Dessau 05 gedenkt Axel Block - Ehemaliger Torwart ist verstorben

Dessau/MZ - Dessau spielte am Samstag in Gedenken an Axel Block mit Trauerflor und legte vor der Partie eine Schweigeminute ein. Nach langer Krankheit ist der Trainer und Organisator der Alten Herren und frühere Torwart bei der BSG Motor Dessau und dann auch bei Dessau 05 in der Vorwoche mit 73 Jahren gestorben.

„Du hast mit deinem unermüdlichen Einsatz bewiesen, dass Zusammenhalt, Kameradschaft und die Freude am Fußball keine Phrasen, sondern ein hohes Gut in unserem Leben sind“, schrieb 05 in einem Nachruf, der mit den Worten „Gekämpft, gehofft und am Ende doch verloren“ begann.