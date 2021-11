„Der Zauberer von Oz“ feiert auf der Dessauer Bühne Premiere

Dessau/MZ - Sie ist schlicht gekleidet, trägt einen schwarzen, unauffälligen Pullover und hat ihr welliges Haar an diesem Vormittag zu einem Zopf gebunden, der bei jedem Schritt lustig wippt. Ihr Teint ist mattschimmernd, sie wirkt wie eine 14-Jährige. Im normalen Leben heißt sie Nicole Widera (25). Ab kommenden Sonntag ist sie fast täglich bis nach dem Weihnachtsfest das kleine Mädchen Dorothy, genannt Doro, aus dem US-Bundesstaat Kansas.

Jenes mutige Mädchen, das mit seinem Hund Toto von der heimischen Farm durch einen Tornado weggeweht wurde. Der Weg nach Hause jedoch ist nicht leicht zu finden und voller „Stolpersteine“. Es bedarf vieler Abenteuer, Mutproben und der Hilfe eines Zauberers, um nach Hause zu kommen. Keinem geringeren als dem Zauberer von Oz.

Dem Anhaltischen Theater steht gerade die wichtigste Spielzeit des Jahres bevor. Das Weihnachtsmärchen „Der Zauberer von Oz“ steht kurz vor seiner Premiere. Nachdem die Hauptproben und die Generalprobe in dieser Woche erfolgreich über die Bühne gebracht wurden, wird es am Sonntag, 16 Uhr, ernst. Dann schauen hunderte Kinderaugen auf Dorothy, die mit ihrem Klapsband im Stil von Rockabilly, mit pinkfarbener Latzhose, roter Bluse und grellgrünem Pullunder das aufgeweckte Kind gibt, das der US-amerikanische Schriftsteller Lyman Frank Baum vor mehr als 120 Jahren aus der Taufe gehoben hat.

Sein Buch „The wonderful Wizard of Oz“ gehört heute zu den Klassikern der Märchen und Geschichten. Es gibt kaum jemanden, der Oz und die kleine Dorothy nicht kennt. Da war es in Dessau nur eine Frage der Zeit, wann Doro die Bühne im großen Haus am Friedensplatz für sich und ihre putzigen Helfer erobern wird.

Wenn Nicole Widera über das Mädchen Dorothy und deren Gefährten erzählt, dann beginnen ihre Augen zu leuchten, ihr Oberkörper wirkt angespannt und ihre Stimme wird klarer und nuancierter. Sie schildert, dass sie die Dorothy als Identifikationsfigur sieht. „Die wahren Helden sind doch Löwe, Blechmann und Vogelscheuche“, sagt die 25-jährige Widera über ihre putzigen Mitstreiter.

Obwohl der Löwe feige ist, der Blechmann kein Herz besitzt und es der Vogelscheuche vermeintlich an Verstand fehle, gleichen die Drei ihre Defizite aus - frei nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“, weiß die Hauptdarstellerin. „Dorothy funktioniert gar nicht ohne die Drei“, so Widera. Sie ist sicher, der feige Löwe, der Blechmann und die Vogelscheuche werden die meisten Sympathien vom Publikum erhalten, weil sie „wahnsinnig liebenswert sind“.

Für Nicole Widera ist es übrigens das zweite Mal, das sie in einem Weihnachtsmärchen mitspielt. Am Schauspielhaus in Leipzig war die heute 25-jährige gebürtige Heilbronnerin während ihres Schauspielstudiums an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig in der „Eisjungfrau“, einem Märchen nach Hans-Christian Andersen, zu sehen. Dass sie jetzt die Dorothy spielen darf, empfindet Widera als Geschenk. Dem vollen Terminkalender in der Vorweihnachtszeit kann sie mit Blick auf die misslungene Spielzeit des Vorjahres und das Auftrittsverbot wegen der Pandemie nur Positives abgewinnen.

Seit 2020/21 ist Widera Ensemblemitglied des Theaters. Ihre erste Spielzeit endete gezwungenermaßen am 2. November 2020 mit dem Lockdown. Diese staatliche Zwangspause hatte Folgen. Der Sprechapparat musste erst wieder anspringen, ihre Fitness hatte gelitten. „Es musste nach dem Lockdown erst wieder ein bisschen Rost von der Stimme abfallen.“ Stimme und Fitness sind wieder da, dank vieler Rollen. Denn Doro steht unter anderem in Inszenierungen wie „Die Räuber“, „Mission Mars“, „Die Eumeniden“ oder „Vom Winde verweht“ auf der Bühne.