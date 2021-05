Der Tierpark Dessau soll größer und wirtschaftlicher werden

Dessau - Dessaus Tierpark soll größer werden. Genau um 1,35 Hektar soll der Lehrpark für Tier- und Pflanzenkunde wachsen, wenn der Stadtrat am 9. Juni dem Tierpark-Entwicklungskonzept bis 2030 zustimmt.

Das Konzept des modernen Parks hat in dieser Woche weitere Hürden genommen. Am Mittwoch stimmte diesem der Hauptausschuss einstimmig zu. Am Donnerstag stimmten acht von neun Stadträten des Ausschusses für Bauwesen, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt für den „Tierpark 2030“. Es gab lediglich eine Stimmenthaltung und damit verbunden Bedenken, weil laut den Plänen der jetzt bestehende Haupteingang perspektivisch umverlegt werden soll. In baulich zu ertüchtigen, verbiete sich allerdings schon aus denkmalschutzgründen, erklärte Tierparkchef Jan Bauer im Ausschuss.

Laut Konzept soll der Park nicht nur größer werden, sondern wirtschaftlicher arbeiten können. Geplant ist ein Eingangsbereich samt Kasse und Museumsshop. Darüber hinaus würde mit dem hinzugewonnenen Areal des angrenzenden Bahnbetriebsgeländes ein städtebaulicher Missstand beseitigt. Die Kosten werden auf 20 Millionen Euro geschätzt. (mz/age)