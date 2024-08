Dessau/MZ. - Der Tango in den 2020er Jahren wird zur Obsession für Herbert, Monique, Julia, Danae und Marie. Jetzt, viele Jahre später, sind sie in einem hohen Alter und halten in einem Seniorenschloss Rückschau auf ihr Leben in „Tango Vicioso. Der Übergangsmann“. So heißt das neue Buch des in Dessau aufgewachsenen Dirk Meißner.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.