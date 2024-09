Leerstand beendet Denkmal in der Wolfgangstraße gerettet, lebendigen Ort geschaffen: VorOrt-Verein in Dessau feiert 10. Geburtstag

Vor zehn Jahren gründete sich in Dessau der VorOrt-Verein und hauchte dem ehemaligen Schulgebäude in der Wolfgangstraße 13 wieder Leben ein. Was der Verein bisher erreicht hat und was die nächsten Ziele sind.