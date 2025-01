Am 7. Januar 2005 verbrannte der Asylbewerber Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle. 20 Jahre später gibt es wieder eine Mahnwache und eine Demo in der Innenstadt.

20 Jahre nach Feuertod in Dessauer Polizeizelle: Große Demo im Gedenken an Oury Jalloh geplant

Am Polizeirevier in Dessau ist am Dienstag eine Mahnwache geplant.

Dessau/MZ. - In Dessau findet am Dienstag, 7. Januar, eine Demo im Gedenken an den Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh statt. Wie die Polizeiinspektion Dessau mitteilt, werden eigene Kräfte sowie Beamte der Landesbereitschaftspolizei und aus Berlin und Brandenburg den Einsatz absichern. In Teilen der Innenstadt wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Oury Jalloh: Demo in Dessau zum 20. Todestag

Die Demo beginnt um 13 Uhr vor dem Bahnhof und zieht dann durch die Innenstadt, wo es Zwischenkundgebungen, unter anderem vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft, geben wird. Die Möglichkeiten zum Ein- und Ausfahren in das Dessau-Center und das Rathaus-Center werden kurzzeitig unterbrochen sein, kündigt die Polizei an.

Vor 20 Jahren, am 7. Januar 2005, starb der aus Sierra Leone geflüchtete Oury Jalloh unter bis heute ungeklärten Umständen in einer Zelle des Dessauer Polizeireviers. Dort war er verbrannt. Die Organisatoren der jährlichen Demonstrationen sind der Meinung, die Matratze, auf der Jalloh gefesselt lag, sei angezündet worden. Andere gehen davon aus, dass Jalloh die Matratze selbst angezündet hat.

Mit Plakaten wird für die Demo geworben. Foto: DPA

Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt in Dessau

In ihrer Ankündigung schreiben die Veranstalter der Demonstration: „ Wir haben viel erreicht und auch wenn die deutsche Justiz es nicht zugeben will: Alle wissen, das war Mord!“ Polizisten würden weiterhin freigesprochen, wenn sie Menschen „umbringen“ würden, so wie kürzlich in einem Fall in Dortmund.

Dort war ein dunkelhäutiger Flüchtling mit einem Messer in der Hand auf Polizisten, die ihn aufforderten, die Waffe fallenzulassen, zugegangen. Ein Polizist erschoss den Angreifer damals und wurde kürzlich freigesprochen. Mitglieder der sogenannten Black-Lives-Matter-Bewegung sehen in solchen Einzelfällen einen Beweis für angebliche rassistische Polizeigewalt.

Vor der Demonstration wird es am Polizeirevier eine vom Multikulturellen Zentrum veranstaltete Mahnwache geben. Sie beginnt um 11 Uhr und dauert bis 11.45 Uhr.