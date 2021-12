Datenschutz als Hürde: Zugezogene Walderseer bekommen kein Willkommensschreiben

Ein Brief wird in den Briefkasten gestecke. (Symbolbild)

Waldersee/MZ - Das hatte sich Renate Schulze (CDU) leichter vorgestellt. Eine Abfrage beim Einwohnermeldeamt wollte die Mitstreiterin des Ortschaftsrats Waldersee machen, um zu erfahren, wer in den vergangenen zwei Jahren in den Vorort gezogen ist. Die „Neuen“ sollten dann ein offizielles Willkommensschreiben und möglicherweise ein kleines Präsent erhalten, damit das Ankommen und vor allem das Bleiben leicht fällt und nicht nur das Eigenheim, sondern das Dorf ein angenehmes Zuhause bietet.

Die Ortschaftsrätin biss aber bei der Stadt auf Granit. Es wurde auf den Datenschutz verwiesen, der das Unterfangen von ihr unmöglich mache. Nur wenn Namen, aber keine Adressen bekannt seien, dann könne gegen eine Gebühr von jeweils acht Euro eine Personenauskunft gegeben werden.

„Wir werden da andere Möglichkeiten finden“

Schulze will trotzdem nicht aufgeben. „Wir werden da andere Möglichkeiten finden“, sagt sie. Wer als zugezogener Walderseer Ansprechpartner für seine Anliegen sucht oder sich in irgendeinerweise in das Dorfleben aktiv einbringen will, der wird gebeten, sich im Ortschaftsratsbüro im Rathaus Waldersee, Horstdorfer Straße 15b, zu melden. „Es gibt da bestimmt Talente, die im Ort eingebracht werden könnten“, ist Schulze überzeugt.

Seien es handwerkliche Fähigkeiten beim Aufbau von Zelten und Hütten für Feste und Feierlichkeiten im Ort, Backkünste, Organisationstalent oder der Eintritt in die örtliche Freiwillige Feuerwehr. Nur durch eine möglichst breite aktive Mitgestaltung des Dorflebens bewahrt sich nach Ansicht der Ortschaftsrätin auch langfristig der soziale Dorfcharakter des Vorortes mit seinen rund 2.500 Einwohnern.

Das Ortschaftsratsbüro ist dienstags von 10 bis 14 Uhr und jeden letzten Dienstag im Monat von 14 bis 17.30 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Tel.: 0340/2164153.