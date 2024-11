Premiere im Alten Theater Das Leben der Familie Cohn: „Ich möchte, dass Menschen nach dem Stück über Vorurteile anders nachdenken“

Ein neues Stück am Alten Theater in Dessau erzählt vom Leben der Dessauer Jüdin Julie Cohn - und will eine Brücke schlagen zwischen damaligen und aktuellen Ausgrenzungserfahrungen. Warum Carolin Millner das Thema so interessiert.