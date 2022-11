Darum werden in der Stadt Dessau-Roßlau Anfang Dezember alle Sirenen heulen

Dessau-Rosslau/MZ/OML - Keine Sorge, wenn am 8. Dezember die Sirenen heulen: Bundesweit findet nach mehrjähriger Unterbrechung wieder der sogenannte Warntag statt, an dem sich auch Dessau-Roßlau beteiligen will.

Um 11 Uhr lösen Bund und Kommunen sämtliche Alarmierungsmöglichkeiten aus. Warnapps auf Handys sollen reagieren, elektronische Werbebildschirme in Städten und eben auch Sirenen. „Wir gehen davon aus, dass auch die neuen fünf Sirenen an diesem Tag aktiv sind“, sagte Martin Müller vom Amt für Brandschutz.

Die Sirenen heulen zunächst in auf- und abklingender Tonlage. Um 11.45 gibt es laut Innenministerium einen langen Entwarnungston. Ziel ist, möglichst viele Bürger schnell zu warnen.