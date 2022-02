Dank vieler Spenden hat der Reit- Fahrverein „am Schäferberg“ in Roßlau ein neues Schulpferd

Doch auch für 2022 gibt es schon Pläne. Was alles in diesem Jahr angegangen werden soll.

Roßlau/MZ - Max ist der Neue im Reit- und Fahrverein „Am Schäferberg“ in Roßlau. Der fünfjährige Schwarzwälder Fuchs komplettiert seit Mai das Schulpferdeteam des Vereins. Von zwei erfahrenen Reiterinnen wurde er auf seine Aufgabe als Schulpferd vorbereitet - und hat inzwischen seinen Dienst aufgenommen. „Die Kinder mögen ihn sehr, er macht das alles ganz brav“, lobt die Vereinsvorsitzende Katrin Meinhardt den Neuzugang.

Max wurde von Spenden bezahlt. Anfang vorigen Jahres hatte der Verein einen Aufruf gestartet. „Die Resonanz war überwältigend, es gingen Spenden von 3.500 Euro auf unserem Vereinskonto ein“, berichtet Meinhardt. Der Verein selbst bot für Interessierte geführte Geländeausritte und die Durchführung von Kindergeburtstagsfeiern an. Diese Aktivitäten spülten weitere 1.530 Euro in die Kasse. „Mit der Summe von über 5.000 Euro war die Finanzierung des neuen Schulpferdes abgesichert“, dankt Katrin Meinhardt allen Unterstützern.

Auch für das Jahr 2022 hat sich der Reitverein wieder viel vorgenommen

Nun stehen wieder sechs Pferde für die Reitanfänger des Vereins zur Verfügung. Dort können Jungen und Mädchen ab zwei Jahre das Reiten lernen. Aktuell zählt der Verein 45 Mitglieder. „Wir haben durch Corona einige verloren und konnten ja lange Zeit keine neuen Mitglieder aufnehmen“, erklärt die Vorsitzende. Jetzt würden sie aber wieder offen für Neuaufnahmen sein.

Auch für das Jahr 2022 hat sich der Reitverein wieder viel vorgenommen, um das Vereinsgelände zu verschönern und die Bedingungen zu verbessern. „Wir möchten ein XXL-Carport für den Pferdetransporter bauen und den Spielplatzes am Reitplatz neu bauen“, beschreibt die Vorsitzende die beiden Großprojekte in diesem Jahr, für die sie mit Kosten von rund 2.500 Euro rechnen. Der Spielplatz sei in einem schlechten Zustand.

„Pack an! Mach mit!“-Aktion der Deutschen Reiterlichen Vereinigung

„Wir möchten ihn aufwerten und erweitern“, erzählt Katrin Meinhardt, dass sie ein Spielhaus und ein Reitpferd aus Holz bauen wollen sowie Tafeln aufstellen werden. Für die Finanzierung wird sich der Verein wieder bei der „Pack an! Mach mit!“-Aktion der Deutschen Reiterlichen Vereinigung bewerben. Mit deren Unterstützung haben sie 2020/21 ihr Projekt „Neue Pferdeboxen für unsere Schulpferde“ realisieren können. „Nun hoffen wir, dass wir sie auch für unsere aktuellen Projekte überzeugen können.“

Auch Veranstaltungen möchte der Verein gerne wieder anbieten. So steht für Mai ein Dankeschön-Tag für die Eltern der Reitschüler im Kalender für deren „Unterstützung und treue in der schweren Coronazeit“, wie Katrin Meinhardt betont. Im September ist im Reit- und Fahrverein „Am Schäferberg“ ein Begegnungstag für erwachsene Reitinteressierte geplant. „Damit möchten wir auch mal Älteren die Möglichkeit geben zu schnuppern und uns kennenzulernen. Das machen wir sonst nur für die Kinder“, freut sich die Vereinsvorsitzende darauf. Die geführten Geländeritte werden voraussichtlich ab März, wenn das Wetter wärmer und stabiler ist, wieder angeboten.

Der Verein freut sich über Spenden: Volksbank Dessau-Anhalt e.G.; IBAN DE96 800935740005085748