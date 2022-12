Dachplane zerschnitten - Diebe wollen in Supermarkt in Dessau-Alten einbrechen

Unbekannte haben offenbar am Wochenende versucht, über das Dach eines Lebensmittelgeschäftes in Dessau-Alten in das Gebäude zu gelangen.

Dessau/MZ - Unbekannte haben offenbar am Wochenende versucht, über das Dach eines Lebensmittelgeschäftes in Dessau-Alten in das Gebäude zu gelangen. Ein 43-jähriger Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes hat am Montag, 5. Dezember, den versuchten Einbruch angezeigt.

Die Täter hatten die Dachplane des Geschäftes zerschnitten. Das anschließende Einsteigen in das Gebäude ist den Tätern - wie es aussah - nicht gelungen. An der Dachplane ist ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden.