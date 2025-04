Gastronomie und Hotellerie in Dessau-Roßlau haben unter der Coronapandemie gelitten. Fünf Jahre später blickt die MZ mit zwei Betroffenen auf die schwierige Zeit zurück. Was damals schiefgelaufen ist.

„Da haben wir übertrieben“ - Wie die Gastro- und Hotelbranche in Dessau-Roßlau auf die Pandemie zurückblickt

Tobias Gröger steht im Brauhaus vor den Sudkesseln: Im Coronalockdown mussten Unmengen an Bier weggeschüttet werden.

Dessau-Roßlau/MZ. - Vor fünf Jahren, am 11. März 2020, hat die Weltgesundheitsorganisation die Atemwegserkrankung Covid-19 zur weltweiten Pandemie erklärt. Vor allem Alte und Kranke sind an dem Virus gestorben. Aber auch unter den Maßnahmen haben Mensch und Wirtschaft gelitten. Wie die Gastro- und Hotelbranche in Dessau-Roßlau auf die Zeit zurückblickt.