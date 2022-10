Corona-Zahlen steigen auch in Dessau-Roßlau - 488 neue Infektionen in einer Woche gemeldet

Die Corona-Zahlen in Dessau-Roßlau steigen. Die Inzidenz liegt wieder über 500.

Dessau-Rosslau/MZ - In Desssau-Roßlau nimmt die Zahl an neuen Corona-Fällen zu: Nach 183 (16. September), 244 (23. September) und 374 (30. September) wurden in der ersten Oktober-Woche 488 Neuinfektionen gemeldet. Mit diesen hat die Stadt die Marke von insgesamt 30.000 bestätigten Corona-Fällen seit Pandemie-Beginn überschritten - und steht nun bei genau 30.001.

Die Inzidenz für Dessau-Roßlau liegt bei 560,1 und damit knapp über dem Landesschnitt von Sachsen-Anhalt (515,1). Bundesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 577,5.

Im Städtischen Klinikum in Dessau wurden am Freitag 32 Patienten mit positivem Corona-Nachweis versorgt. Davon wird ein Patient intensivmedizinisch behandelt.

In der Woche vom 30. September bis 7. Oktober sind insgesamt vier Patienten mit Corona verstorben. Drei Patienten davon stammten aus Dessau-Roßlau, ein Patient war aus Aken. In Dessau-Roßlau sind damit 186 Menschen seit Pandemiebeginn an oder mit Corona verstorben.