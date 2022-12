Corona-Zahlen in Dessau-Roßlau gehen wieder leicht nach oben - Inzidenz bei 350

Dessau-Rosslau/MZ - Die Corona-Zahlen in Dessau-Roßlau gehen wieder leicht nach oben. Das städtische Gesundheitsamt hat am Freitag für die Zeit vom 26. November bis zum 2. Dezember 2022 insgesamt 291 neue positiv getestete Fälle verzeichnet. Vergangene Woche waren es 220 gewesen. Die Inzidenz für Dessau-Roßlau ist wieder gestiegen und lag am Freitag bei 350,6. In Sachsen-Anhalt betrug der Durchschnitt 249,4.

Im Städtischen Klinikum wurden am Freitag 30 Patienten mit einem positiven Corona-Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen vier weitere Patienten. In der Woche vom 25. November bis 2. Dezember ist ein Patient an oder mit Covid verstorben. Dieser war nicht in Dessau-Roßlau wohnhaft.