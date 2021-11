Corona trotz Booster: Sepp Müller wehrt sich gegen Instrumentalisierung durch Impfgegner

Berlin/MZ/FKR - Sepp Müller - CDU-Abgeordneter für Dessau-Wittenberg - war bei der Bundestagssitzung am Donnerstag unfreiwillig Teil einer flammenden Rede des AfD-Abgeordneten Martin Sichert gegen die Coronamaßnahmen - und gegen das Impfen.

Sichert stellte deren Wirksamkeit infrage indem er den Saarländischen Innenminister, den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes und eben Sepp Müller als Negativbeispiele aufzählte: „Sie waren alle dreifach geimpft und haben sich mit Corona infiziert.“

Sepp Müller: „Gott sei Dank war ich geimpft“

„Gott sei Dank war ich geimpft“, entgegnet Müller daraufhin, „mir lief nur die Nase.“ Und bezieht sich dabei auf die milden Symptome, die er dank der Impfung für lediglich fünf Tage nach der Infektion hatte. Müller war am Freitag nach der konstituierenden Sitzung des Bundestages - die am 27. Oktober stattfand - positiv getestet worden und hatte sich daraufhin in Quarantäne begeben. Kurz darauf sprach er auf Twitter von „Männerschnupfen“ als Symptom.

Stattdessen verweist Müller in seiner Antwort an Sichert auf einen befreundeten Handballspieler - dessen Namen er nicht nennen wollte, „der Marathon gelaufen ist, in meinem Alter, und jetzt nach einem halben Jahr [...] kommt er nicht einmal mehr die Treppen hoch“ So kämpfe sein Freund immer noch mit den Folgen der Corona-Infektion. Der Spieler hätte sich damals leider eben nicht impfen können, weil er noch nicht in die Priorisierung fiel.

„Liebe Leute da draußen, lasst euch endlich impfen, das ist der Weg aus der Pandemie“, beendet der CDU-Mann dann auch seine Gegenrede.

AfD-Mann Sichert lässt sich auch von Müllers Gegenrede nicht beeindrucken

Sichert entgegnet darauf, dass er sich zwar für ihn freue, aber Corona-Infektion ohnehin bei 95 Prozent der Fälle negativ verlaufe, „auch bei Ungeimpften“. Das ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft jedoch falsch.

Die Studienlage spricht vielmehr von 81 Prozent der mild bis mäßigen Verläufe - vor allem bei Kindern und jüngeren, gesunden Erwachsenen. Etwa 14 Prozent haben gar einen schweren Verlauf, was sich in der Regel durch Atemnot bemerkbar macht. Und wiederum fünf Prozent müssen gar intensivmedizinisch behandelt werden.

So hat der Nürnberger Diplom-Kaufmann Sichert in seinen weiteren Ausführungen mehrfach seine persönliche Auslegung der Zahlen von Robert-Koch- (RKI) und Paul-Ehrlicher-Institut (PEI) vorgetragen ohne näher auf die wissenschaftliche Evidenz einzugehen.

Vielmehr greift er Einzelfälle für starke Nebenwirkungen heraus, obwohl hier die Melderate von Nebenwirkungen gerade einmal bei 1,6 Fällen pro 1000 Impfungen - für schwere Nebenwirkungen gar nur bei 0,2 Fällen pro 1.000 Impfungen - liegt. Auch über 1.800 Todesfälle seit Beginn der Impfungen hebt Sichert hervor, dazu heißt es beim Paul-Ehrlicher-Institut: „In 48 Fällen hält das Paul-Ehrlich-Institut einen ursächlichen Zusammenhang mit der jeweiligen COVID-19-Impfung für möglich oder wahrscheinlich“, vielmehr ergebe sich „kein Signal für eine insgesamt erhöhte Sterblichkeit nach COVID-19-Impfstoff-Gabe.“

Sichert selbst konnte seine Rede nur von der Tribüne aus halten, weil er selbst seinen Impfstatus offen lässt. Im Plenarsaal gilt 3G, Sichert lässt sich bislang aber weder testen, noch gibt er Auskunft zu seinen Impfstatus, um dort Platz nehmen zu können.