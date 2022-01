Corona-Proteste in Dessau - Autokorso mit 150 Fahrzeugen, Spontandemo an B185

Dessau/MZ - Zwei Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen hat es am Wochenende in Dessau-Roßlau gegeben. Wie die Polizeiinspektion auf MZ-Nachfrage mitteilte, führte am Samstag ein Autokorso unter dem Motto „Hände weg von unseren Kindern. Kein 3G am Arbeitsplatz“ durch die Stadt. 300 Personen in 150 Autos nahmen teil. Start war an der Alten Landebahn in Dessau. Die Abschlussveranstaltung fand auf dem Marktplatz in Dessau statt.

Am Sonntag demonstrierten zwei Dutzend Teilnehmer spontan und unangemeldet an der B 185 mit Plakaten gegen eine Impfpflicht.