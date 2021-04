Corona-Fälle im St. Joseph Krankenhaus in Dessau - 25 Patienten in Quarantäne

Das St. Josoph Krankenhaus in Dessau.

Dessau - Im Alexianer St. Joseph Krankenhaus Dessau hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Auf der Station St. Hedwig wurden nach Angaben des Krankenhauses kurz nacheinander eine Mitarbeiterin und eine Patientin positiv auf das Corona-Virus getestet.

In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hat das Krankenhaus alle 25 Patienten der Station unter Quarantäne gestellt. Die positiv getestete Mitarbeiterin befindet sich in häuslicher Quarantäne. Alle Patienten und Mitarbeiter, die bis zu 48 Stunden vor dem positiven Ergebnis Kontakt mit der Kollegin hatten, werden per PCR getestet.

Die Station hat einen Pandemiebereich eingerichtet. Weitere Stationen des Krankenhauses seien nicht betroffen, auf ihnen laufe der reguläre Klinikbetrieb weiter.