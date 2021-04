Corona-Abstriche ab Dienstag auch im Dessauer Rathauscenter

Dessau - Im Rathauscenter Dessau eröffnet am Dienstag ein Corona-Testzentrum, in dem sowohl die kostenlosen „Bürgertests“ als auch kostenpflichtige PCR-Tests angeboten werden. Darüber informierte die Firma „Scaling Medical“, die das Testzentrum betreibt. Nach den Außenstellen des Medizinischen Versorgungszentrums im Dessau-Center und am Roßlauer Luchplatz ist es das dritte dieser Art in der Stadt. Diese ergänzen damit das Angebot mehrere Apotheken, die ebenfalls Corona-Schnelltests anbieten.

Geöffnet ist das Testzentrum, das in der ehemaligen Camp-David-Filiale im 1. Obergeschoss sitzt, werktags und samstags zwischen 10 und 16 Uhr. Die Tests werden von Dr. med. Roman Hirt durchgeführt, die laborärztliche Analyse übernimmt Dr. med. Michael Gerber. „Die Tests werden von medizinischem Fachpersonal mit höchsten Standards der Hygieneverordnung und entsprechend aktueller Datenschutzrichtlinien durchgeführt“, verspricht die Firma.

Durch individuelle Zeitfenster, die im Vorfeld online reserviert werden können, entstehe ein effizient strukturierter Testablauf. Anmeldungen sind auf der Website www.deintestzentrum.de möglich. Wie viel ein PCR-Test kostet, blieb zunächst unklar.

Für den Manager des Rathaus-Centers, Hans-Jörg Bliesener, sei die Teststation eine Möglichkeit, im Kampf gegen die Pandemie zu helfen, sagte er der MZ. Er wolle sich aber auch vorbereiten, auf eine Zeit nach den nun zu befürchteten Ladenschließungen. „Wenn man irgendwann nur noch mit einem negativen Test einkaufen oder ins Theater kann, reichen die Kapazitäten in Dessau derzeit nicht aus. Daher haben wir vorgesorgt“, sagte Bliesener. (mz/Oliver Müller-Lorey)