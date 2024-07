Dessau/MZ. - Eine Strafanzeige wegen Betrug hat ein 79-jähriger Geschädigter im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Nach seinen Angaben hatte der Mann am Montag, 8. Juli, gegen 17 Uhr eine Fehlermeldung auf seinem Computer erhalten. In dieser war eine Telefonnummer zur Schadensbehebung angegeben, die der Senior anrief. Es meldete sich eine unbekannte männliche Person. Diese gab an, den Fehler gegen die Zahlung einer Gebühr beheben zu können. Gleichzeitig bekam der 79-Jährige auf seinem Mobiltelefon einen Überweisungsauftrag angezeigt, den er bestätigen sollte. Dies tat der Mann. Daraufhin wurden knapp 1.000 Euro von seinem Konto abgebucht.

Als er die unbekannte Person darauf ansprach, versicherte diese, dass sie den Geldbetrag zurücküberweisen würde. Dazu müsse jedoch noch einmal ein Überweisungsauftrag freigegeben werden. Auch dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Im Anschluss wurde er aufgefordert, seinen Computer nicht zu benutzen, bis er am Dienstag erneut telefonisch kontaktiert werde.

Am Dienstagvormittag bekam der Rentner einen Anruf -allerdings von seiner Hausbank. Diese erklärte ihm, dass zweimal Geld in betrügerischer Absicht von seinem Konto abgebucht worden ist. Die erste Buchung war bereits abgeschlossen und konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die zweite Überweisung konnte noch verhindert werden.