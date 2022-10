Citroën fährt auf A-9-Parkplatz bei Dessau auf Sattelzug - 71-jährige Fahrerin flüchtet

Auf der A9 bei Dessau ist es am Montag zu zwei Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht gekommen. In einem Fall konnte eine Beteiligte noch gestellt werden.

Dessau-Rosslau/MZ - Auf der A9 bei Dessau ist es am Montag zu zwei Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht gekommen. In einem Fall konnte eine Beteiligte noch gestellt werden.

Der erste Unfall ereignete sich am Montag gegen 8 Uhr auf dem A-9-Rastplatz „Rosselquelle“ in Richtung München. Ein Citroën war dort auf einen Sattelzug aufgefahren, der ordnungsgemäß auf dem Lkw-Stellplatz geparkt war. Der Citroën-Fahrer war einfach weitergefahren, konnte aber durch Beamte vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst wenig später auf dem A-9-Rastplatz „Kliekener Aue“ in Richtung München mit erheblichen Beschädigungen im Frontbereich festgestellt werden.

Gegen die 71-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Ford ist seitlich gegen einen Sattelzug geprallt. (Foto: ZVAD)

Zum zweiten Unfall kam es am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Thurland und Wolfen in Richtung München. Die 19-jährige Fahrerin eines Ford war auf der linken Fahrspur unterwegs und wollte auf die mittlere Fahrspur wechseln. Dabei wurde sie von einem unbekannten Auto rechts überholt, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Das Auto kam nach rechts ab und kollidierte mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzug. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Es entstand etwa 3.100 Euro Sachschaden. Verletzte gab es mit viel Glück nicht.