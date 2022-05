Christopher Street Day kehrt am Samstag nach 24 Jahren zurück nach Dessau

24 Jahre lang gab es in Dessau-Roßlau keinen Christopher Street Day mehr. Nun haben die Organisatoren eine Demo und ein fest in der Innenstadt auf die Beine gestellt.

Dessau-Rosslau/MZ - Nach 24 Jahren Pause findet am Wochenende wieder ein Christopher Street Day (CSD)in Dessau-Roßlau statt. In der Innenstadt wird es am gesamten Samstag bunt und laut, denn einige Programmpunkte sind geplant.

Cornelia Lüddemann ist Schirmherrin

Zunächst wird die Schirmherrin des CSD Dessau, die Grünen-Landtagsabgeordnete Cornelia Lüddemann, auf der Bühne auf dem Marktplatz die Veranstaltung eröffnen. In einem Grußwort vorab schreibt sie, beim Kampf gegen sexuelle Diskriminierung gebe es noch viel zu tun. Das merke sie noch immer im Alltag und vor allem in kleinen Orten, die sie besuche.

Nach einem rund einstündigen politischen Gespräch beginnt der wichtigste Teil, die Demonstration.

Demoroute quer durch die Stadt

Sie führt vom Marktplatz quer durch die Stadt und passiert den Stadtpark, das Theater, überquert am Hauptbahnhof die Bahnstrecke, läuft weiter am Bauhaus bis zum Kreisverkehr Sieben Säulen, bevor es am Bundesumweltamt vorbei durch Dessau-Nord zurück zum Marktplatz geht. Unter anderem fahren Künstler der homosexuellen Szene, bunt geschmückte Lastwagen und Cabrios mit. Auch ein Bus begleitet den Demozug, so dass Personen, die nicht gut zu Fuß sind, mitfahren oder zwischendurch einsteigen können.

„Für die Demonstration sind zwei Stunden eingeplant, vielleicht werden es aber auch zweieinhalb“, sagt Mitorganisator Falko Jentsch. Sowohl am Theater, das selbst ein Programm zum CSD auf die Beine gestellt hat und künstlerisch begleitet, als auch vor dem Bauhaus wird es Zwischenkundgebungen geben.

Nach der Demonstration beginnt ein Stadtfest auf dem Marktplatz, das etwa zwischen 15 und 22 Uhr stattfinden wird.