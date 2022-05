Chip-Krise hat die Stadt längst erreicht: Hier ist der Mangel in Dessau-Roßlau schon heute Alltag

Patrick Neumann, Geschäftsführer des Media-Marktes in Mildensee, verweist auf die Lücken in seinem Sortiment.

Dessau/MZ - Wer in diesen Tagen ein neues Auto kaufen möchte, der trifft den Nerv der Mitarbeiter in Autohäusern. Im Dessauer Ford-Autohaus Geissel zum Beispiel ist der Hof, auf dem sonst Neuwagen bis zum Verkauf stehen, wie leer gefegt. Die Ausstellung im Pavillon weist ebenfalls Lücken auf. Inhaber Wilhelm Geissel weiß, nicht nur sein Ford-Autohaus in der Dessauer Damaschkestraße ist von Lieferengpässen betroffen. Das Problem ist markenübergreifend. „Ford hat damit genauso zu kämpfen wie Opel oder Mercedes“, schildert Geissel und erzählt, dass manche seiner Kunden seit Februar auf ihr neu bestelltes Fahrzeug warten und es noch nicht ausgeliefert werden konnte.

Die Wartezeiten bei Ford fielen unterschiedlich aus, weil der Autobauer seine Modelle in verschiedenen Werken Europas produziert. Eines aber hätten sie gemeinsam. In jedem Auto ist jede Menge Elektronik verbaut. Die dafür erforderlichen Chips, auch Halbleiter genannt, sind Mangelware. Längst macht sich dieser Mangel auch der Doppelstadt bemerkbar. Nicht nur bei Autohändlern.

Schleichender Prozess

Die Halbleiter-Krise hat die Doppelstadt fest im Griff. Wer beispielsweise in das Geschäft von Erhard Böhning (Motoren-Böhning) kommt, der wird die Lücken in den Regalen in seinem Laden in der Altener Lindenstraße bemerken. Böhning und seine Frau Kerstin handeln seit drei Jahrzehnten mit Motoren, mit Gartengeräten wie Rasenmähern, Trimmern, kleinen wie großen Kettensägen, Astscheren, Pumpen, Hochdruckreinigern, Industriesaugern, Rasenrobotern. Motoren-Böhning ist Fachhändler für Marktführer. Er beliefert sowohl private Kundschaft als auch Gewerbetreibende. Beliebt ist der Fachhändler besonders deshalb, weil er die Motoren, die er verkauft auch reparieren kann.

Wilhelm Geissel vor dem Ford-Autohaus in der Damaschkestraße. Gerne würde sein Team mehr Fahrzeuge verkaufen. (Foto: Gens)

„Die Lieferschwierigkeiten gibt es schon länger“, erinnert sich Böhning an den Herbst 2019. Da war er noch gewohnt, Ersatzteile für defekte Geräte und Motoren binnen 24 Stunden beschaffen zu können. „Inzwischen haben wir Lieferzeiten bis zu rund einem Vierteljahr“, schildert Böning das Problem.

Lange Wartezeiten für Astscheren

14 unterschiedliche Kettensägen hat der Altener normalerweise in seinem Sortiment. Verkaufen kann er im Moment zwei, „weil die mit der Produktion nicht nachkommen“. Bei Astscheren gäbe es Wartezeiten bis zu einem halben Jahr. Böning hat deshalb eine Bestellliste angelegt. 15 Kunden warten auf bestimmte Produkte.

Kerstin und Erhard Böhning in ihrem Geschäft in Alten. Auch hier läuft wegen der Chip-Krise nicht alles rund. (Foto: Thomas Ruttke)

Dabei macht der Altener Fachhändler inzwischen ein weiteres Phänomen aus: Lieferschwierigkeiten, so sagt er, gibt es nicht nur bei elektronischen Bauteilen, sondern auch bei mechanischen. Nicht immer kann er Werkzeug reparieren, weil die Teile fehlen.

Leere Regale keine Seltenheit

Wer in diesen Tagen ein Haushaltsgerät wie Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner kaufen möchte, der bekommt eins. Allerdings ist es nicht immer das Gerät, das sich der Kunde im Vorfeld ausgesucht hat. Auch im Media-Markt im Mildenseer Kauflandcenter sind die Angebote weniger und die Lücken größer geworden. Vor allem Geschirrspüler seien knapp, das Angebot an Top-Ladern überschaubar.

Was wird mit Weihnachten?

Neumann schildert, dass inzwischen mancher Hersteller von Haushaltsgeräten auf den Chip-Mangel reagiert. Zum Beispiel hätten Siemens und Bosch deshalb eine neue Geräte-Serie ausgerufen. Die neuen Geräte haben kein Bluetooth oder W-Lan. Will heißen, wer waschen will, muss den Knopf drücken und kann den Maschinen nicht über Handy bedienen. Mit Blick auf Weihnachten sei es nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel Spielekonsolen, die laut Geschäftsführer Neumann zu jedem Fest begehrt sind, nicht verfügbar sind. Vielleicht könne mancher Kopfhörer, mancher Drucker, manches Handy oder Notebook oder Receiver erst nach dem Fest beschafft werden. Ganz genau aber wisse man das jetzt noch nicht.

„Dass mal einzelne Produkte ausverkauft sind, das konnte ich mir vorstellen. Dass es aber inzwischen so eine breite Masse an Produkten betrifft, nicht“, sagte Patrick Neumann, Geschäftsführer bei Media-Markt.