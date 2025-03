Handball-Fans in Dessau-Roßlau dürfen sich auf ein besonderes Spiel freuen: Das Rückspiel in den Champions-League-Play-Offs gegen Dinamo Bukarest findet in Dessau statt. Was bislang bekannt ist.

Champions-League-Kracher in Dessau: SC Magdeburg muss in die Anhalt Arena ausweichen

Magdeburg/Dessau/MZ/SBR. - Handball-Fans in Dessau-Roßlau dürfen sich auf ein besonderes Spiel freuen: Der SC Magdeburg wird für das Play-Off-Rückspiel der EHF Champions League gegen Dinamo Bukarest am Mittwoch, 2. April, in die Anhalt-Arena Dessau ausweichen. Das hat der Verein aus der Landeshauptstadt am Montagabend bekannt gegeben. Die Magdeburger Getec Arena ist Ende März, Anfang April während der gesamten Woche durch eine langfristig gebuchte Großveranstaltung belegt.

Das Hinspiel in Bukarest findet am 26. März um 18.45 Uhr Ortszeit - 17.45 Uhr MEZ - statt. Die Begegnung in Dessau wird am Mittwoch, 2. April, um 20.45 Uhr angepfiffen. Dort wird es eng werden. Die Dessauer Anhalt-Arena verfügt derzeit über eine Kapazität von 2.700 Sitzplätzen. Etwa 300 Sitzplätze waren gerade erst aus Brandschutzgründen gesperrt worden. In die Magdeburger Getec-Arena passen etwa 7.000 Fans.

„Holiday on Ice“ hat die Magdeburger Getec Arena schon vor über zwei Jahren die gesamte Woche gebucht

„Es ist natürlich eine unglückliche und wenig zufriedenstellende Situation, dass wir unser Heimspiel im wichtigen Champions-League-Play-off-Rückspiel nicht in der Getec Arena austragen können“, sagte Marc-Henrik Schmedt, Geschäftsführer der Handball Magdeburg GmbH. Der Hallenbetreiber MVGM habe den Verein informiert, dass die Produktion Holiday on Ice bereits vor über zwei Jahren die komplette Woche vom 31. März bis 6. April in der Getec Arena gebucht habe.

SC Magdeburg hatte versucht, das Champions-League-Spiel zu verlegen oder das Heimrecht zu tauschen - beides vergeblich

Der SC Magdeburg hatte daraufhin nach eigenen Angaben versucht, das Spiel auf den 8. April zu verlegen. Diesem Wunsch haben die EHF nicht entsprochen. Auch ein von den Magdeburgern alternativ angebotener Heimrechtstausch mit Dinamo Bukarest konnte nicht umgesetzt werden. „Insofern mussten wir kurzfristig eine Ausweichhalle organisieren“, so Schmedt, der sich froh zeigte, „nun die Anhalt Arena in Dessau als Ausweichspielstätte buchen zu können“. Die Stadt Dessau sowie die Kollegen vom Dessau-Roßlauer HV würden den SC Magdeburg dabei hervorragend unterstützen.

Ein Problem droht nun allerdings beim Ticketverkauf. „Es liegt auf der Hand, dass wir aufgrund der begrenzten Kapazitäten und der zu reservierenden Plätze, unter anderem für die Gästefans, nicht alle Kartenwünsche erfüllen können“, so Schmedt. „Über den Ticketverkauf informieren wir kurzfristig in den nächsten Tagen.“