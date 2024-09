CDU will, dass Dessau-Roßlau Schilderwagen zur Absicherung kauft - Doch es gibt hohe Hürden

Am 12. Mai war auf der A9 ein Folgeunfall passiert, als ein Pannenhelfer den liegengebliebenen Transporter aufladen wollte.

Dessau/MZ. - Vier Monate ist es her, dass ein erst 29 Jahre alter Pannenhelfer auf der A9 bei Dessau bei seiner Arbeit ums Leben kam. Während er einen liegengebliebenen Transporter aufladen wollte, raste ein Lastwagen in das Ende des Staus, der sich gebildet hatte. Maurice Richter, der für den in Dessau ansässigen Abschleppdienst Heise gearbeitet hatte, starb noch auf der Autobahn.