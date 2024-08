Weil er einem AfD-Mann in der Wahl um einen Ausschuss-Posten seine Stimme gab, musste der CDU-Kreisvorsitzende Florian Kellner viel Kritik einstecken. Nun zog er Konsequenzen. Was die CDU zum Rücktritt sagt. Wie es jetzt weitergeht.

Nach Kritik an Wahl von AfD-Mann: Dessau-Roßlaus CDU-Chef Kellner zieht Konsequenzen

Politisches Beben in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ. - Der aus Mildensee stammende CDU-Stadtrat Florian Kellner ist nicht länger Kreisvorsitzender seiner Partei in Dessau-Roßlau. Entsprechende Informationen der MZ bestätigte Kreisgeschäftsführerin Anne Neumann am Montag. Ein Schreiben mit der Erklärung, den Posten des Kreisvorsitzenden abzugeben, sei am Wochenende bei ihr angekommen, sagte Neumann.