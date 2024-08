Bei der Vollbremsung eines Linienbusses ist am Sonntag, 4. August, in der Dessauer Innenstadt ein dreijähriges Kind verletzt werden.

Bus mit Vollbremsung an der Museumskreuzung in Dessau: Dreijähriges Kind wird verletzt

Dessau/MZ. - Bei der Vollbremsung eines Linienbusses ist am Sonntag, 4. August, ein dreijähriges Kind verletzt werden.

Der 49-jährige Fahrer eines Linienbusses hatte am Sonntag gegen 20.25 Uhr die Busspur in der Askanischen Straße in Dessau befahren. Als ein Mann die Museumskreuzung in Richtung Altener Straße überquert hatte, musste er seinen Bus wegen eines anderen Fußgängers auf der Fahrbahn stark abbremsen. Dadurch fiel eine dreijährige Insassin aus ihrem Sitz und stieß gegen eine Trennwand.

Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger, wegen dem der Bus abbremsen musste, verließ nach dem Vorfall fluchtartig und pflichtwidrig den Ereignisort.

Für die Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Fußgänger geben können. Diese werden gebeten, sich unter (0340) 25030 zu melden.