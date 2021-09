Bürgerbüro zieht um - was Dessau-Roßlauer beim Behördengang jetzt beachten müssen

Dessau-Rosslau/MZ/Sal - Beim Behördengang müssen sich die Dessau-Roßlauer in den kommenden Monaten umstellen. Im Dessauer Rathaus beginnt Anfang Oktober der seit langem geplante Umbau des Bürgerbüros. Während der Bauphase, die sich mindestens bis Februar 2022 ziehen soll, wird das Bürgerbüro übergangsweise in das sogenannte „P 1“, zuletzt vom MVZ als Testzentrum genutzt, umziehen.

Damit verbunden wird das „P 1“ auch als alleiniger Haupteingang zum Rathaus fungieren. Der Grund: Laut Verwaltung kann der Sicherheitsdienst die Besucher- und Mitarbeiterlenkung über mehrere Eingänge nicht gewährleisten. Weiterhin werde hier ein Arbeitsplatz eingerichtet, über den der Verkauf von Laub- und Müllsäcken, Anwohnerparkkarten, Fundsachen, die Ausgabe von Gelben Säcken sowie Terminvergaben bearbeitet werden. Auch die Aufrufanlage wird ins „P 1“ verlegt.

In den Umbau des Bürgerbüros im Rathaus-Neubau investiert die Stadt über 400.000 Euro. Damit einher geht eine Vergrößerung sowie die komplette Verlegung ins Erdgeschoss. Auch wolle man mehr Sprechzeiten ermöglichen, sagte Finanzdezernentin Sabrina Nußbeck im Hauptausschuss. Im neuen Bürgerbüro werde es drei Tresen geben, an denen Mitarbeiter die Anliegen der Bürger entgegennehmen. „Wir hoffen, dass wir damit die Wartezeiten verkürzen können“, so Nußbeck. Zudem solle den Menschen ein ordentlicher Empfang bereitet und das Niveau gesteigert werden.