Rallye macht Station in Dessau Buntes Spektakel auf dem Markt - Dessau-Roßlau begrüßt 500 Biker aus 23 Nationen

Die 75. Rallye der Weltmotorsportorganisation hat 500 Biker am Mittwoch nach Dessau geführt. Was die Biker hier in den nächsten Tagen vorhaben.