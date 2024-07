Dessau-Roßlau/MZ. - Am Anfang stand diese eine Frage im Raum: „Wollen wir nicht mal was zusammen machen?“ Getrost haben die Verantwortlichen des DRHV 06 und Mathias Jüsche, Professor für Design an der Hochschule Anhalt, diese Frage schnell mit „Ja“ beantwortet. Die Zweitliga-Handballer sind immer daran interessiert treue Fans noch enger an den Verein zu binden und Anschluss an neue Gruppen zu finden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.