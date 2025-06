Medizinische Versorgung Bundestagsabgeordneter Sepp Müller (CDU) im Dessauer Klinikum: Wie kann Politik angeschlagenen Häusern helfen?

Wie gelingt in Zukunft die Gesundheitsversorgung in Stadt und Land? Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (CDU) sucht dazu auch das Gespräch mit der Leitung des Städtischen Klinikums Dessau. Was die sich von der Aufmerksamkeit durch die Politik erhofft.