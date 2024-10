Ein Formfehler könnte den Bürgerentscheid zur Buga 2035 in Dessau-Roßlau beeinflussen. Auf den Wahlbenachrichtigungen fehlt die Information zum Abstimmungsthema.

Aufregung in Dessau-Roßlau

Die Abstimmungsbenachrichtigungen zum Bürgerentscheid zur Dessauer Buga-Bewerbung 2035 treffen dieser Tage in den Dessau-Roßlauer Haushalten ein - doch den Schreiben fehlt etwas Wichtiges.

Dessau-Roßlau/MZ. - Platzt die Bürgerbefragung, bei der die Dessau-Roßlauer über die Buga 2035 abstimmen sollen, wegen eines Formfehlers? Gut einen Monat vor der Abstimmung am 1. Dezember haben die Initiatoren hinter dem Bürgerentscheid Widerspruch gegen die verschickten Wahlbenachrichtigungen erhoben. Aus ihrer Sicht fehlt eine wesentliche Information in den Briefen an die Wahlberechtigten.