Brutaler Raubüberfall in Dessau-Nord - Mann und Frau prügeln auf Opfer ein

Ende Juli haben mehrere Täter die Wohnung eines 45-Jährigen in der Eduardstraße in Dessau aufgesucht. Zwei Tatverdächtige sitzen inzwischen in U-Haft.

Dessau/MZ - Im Fall eines brutalen Raubüberfalls Ende Juli in Dessau-Nord hat die Polizei zwei Tatverdächtige dingfest machen können. Der Mann und die Frau sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung an die Medien erklärt.

Überfall hat sich am Freitag, 29. Juli, in Dessau-Nord ereignet

Nach Angaben der Ermittler hat sich der Überfall in den Abendstunden des 29. Juli ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen mehrere Täter die Wohnung eines 45-jährigen Dessauers in der Eduardstraße aufgesucht haben. In den Wohnräumen sollen sie mit einem „gefährlichen Werkzeug“, wie die Polizei schreibt, auf den Mann eingeprügelt haben. Das Opfer wurde im Kopfbereich verletzt und erlitt Hämatome an den Armen. Er konnte nach kurzer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Nach der Attacke bedienten sich die Täter an den Habseligkeiten des Mannes, stahlen persönliche Gegenstände und Bargeld im dreistelligen Bereich. Warum die Täter - wie viele es genau waren, ist unklar - ausgerechnet dieses Opfer aufsuchten, welche Hintergründe es gibt und ob die Beteiligten in einem Verhältnis zueinander stehen, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Offenbar gab es aber einen Verdacht, um wen es sich handeln könnte. Denn nach der Identifizierung der Täter stieß die Polizei am Montag, 8. August, bei richterlich angeordneten Durchsuchungen auf einen 35-jährigen Mann und eine 26-jährige Frau, die beide tatverdächtig sind. Auf die Spur kamen die Beamten den beiden durch die „umgehend eingeleitete kriminalpolizeiliche Ermittlungen des Polizeireviers Dessau-Roßlau im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft“, wie es heißt.

Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde gegen die in Dessau-Roßlau gemeldeten mutmaßlichen Täter Haftantrag gestellt. Ein Haftrichter verkündete am Dienstag, 9. August, die Haftbefehle, woraufhin beide in ein Gefängnis gebracht wurden.