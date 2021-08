Briefwahlunterlagen sind in Dessau-Roßlau ab Montag erhältlich

Dessau-Roßlau/MZ - - Die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 26. September sind ab Montag, 23. August, in den Räumlichkeiten der ehemaligen Tourist-Information in der Zerbster Straße erhältlich. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Dort besteht auch die Möglichkeit, gleich vor Ort per Briefwahl zu wählen.

Auf Grund der weiterhin bestehenden Kontaktbeschränkungen durch Corona werden die Bürger gebeten, von der Beantragung der Briefwahlunterlagen regen Gebrauch zu machen, aber nicht vorrangig, die persönliche Beantragung in der Ausgabestelle zu nutzen. Die Beantragung kann schriftlich per Post, per Fax oder online über den auf der Wahlbenachrichtigung enthaltenen QR-Code beantragt werden. Die Unterlagen werden dann zugeschickt, so die Stadt. Die Wahlbenachrichtigungen sollten allen Wählern bis zum 5. September zugegangen sein. Briefwahlunterlagen können auch unter Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses abgeholt werden.

Öffnungszeiten der Ausgabestelle im Rathausanbau: Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Montag, 8 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Am 24. September bis 18 Uhr.