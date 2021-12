Briefkasten brennt in Mietshaus in Dessaus Innenstadt

Dessau/MZ/AGE - Ein Brand in einem Briefkasten in einem Wohngebäude der Dessauer Kavalierstraße hat Feuerwehren der Stadt auf dem Plan gerufen. Der Brand hatte sich am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 20.30 Uhr ereignet. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war im Treppenhaus des Gebäudes deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar, heißt es im Bericht der Berufsfeuerwehr. Nach Aussagen der Mieter drang aus einer oberen Wohnung Rauch. Auch die Rauchmelder hatten ausgelöst. Daraufhin wurde das Objekt durch mehrere Einsatztrupps untersucht. Unter anderem kam eine Teleskopleiter zum Einsatz. Das Treppenhaus wurde zügig entraucht. Dabei wurde das Feuer im Briefkasten entdeckt und unkompliziert Kübelspritze gelöscht. Schaden: 50 Euro.

38 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.