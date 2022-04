Brandstifter ziehen durch Dessau - Mülltonnen in vier Straßen angezündet

Dessau/MZ - In vier Straßen im innerstädtischen Bereich haben in den frühen Morgenstunden am Sonnabend gleich mehrere Müllcontainer gebrannt.

Zwischen 3 Uhr und 6 Uhr am Samstag hatten die bislang unbekannte Täter in der Bauhofstraße, Am Leipziger Tor, in der Gliwicer Straße und Kantorstraße Container in Brand gesetzt, die durch das Feuer vollständig zerstört wurden. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Höhe des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.