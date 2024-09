An der seit Jahren leerstehenden Dessauer Südschwimmhalle hat am Sonntagabend, 15. September, ein Stück Außenfassade gebrannt.

Brand an Südschwimmhalle in Dessau gelegt: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Gebäude

Dessau/MZ. - An der seit Jahren leerstehenden Dessauer Südschwimmhalle hat am Sonntagabend, 15. September, ein Stück Außenfassade gebrannt. Das hat die Dessauer Polizei am Montag gemeldet.

Die Einsatzleitstelle hatte die Polizei gegen 19.55 Uhr über einen Brand in der Heidestraße informiert. Das Feuer selbst wurde durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr schnell gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.