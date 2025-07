Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau ist Falschgeld aufgetaucht. Eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Franzstraße hat am Mittwoch, 30. Juli, gegen 6.45 Uhr bei der Zählung des Bargeldbestandes einen mutmaßlich gefälschten 20-Euro-Schein festgestellt und telefonisch die Polizei in Dessau-Roßlau informiert.

Nach ersten Angaben hatten die unbekannten Täter das Falschgeld zum Erwerb von Lebensmitteln benutzt. Der Geldschein wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.