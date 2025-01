In Dessau waren auch am Silvestertag Einbrecher unterwegs. Im Fasanenweg drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein.

Dessau/MZ. - In Dessau waren auch am Silvestertag Einbrecher unterwegs: Am Dienstagabend, 31. Dezember, wurde die Polizei gegen 18.10 Uhr telefonisch über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fasanenweg informiert. Die Geschädigten hatten gegen 14.30 Uhr das Haus für einen Theaterbesuch verlassen und stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass in allen Räumen des Wohnhauses die Schränke offenstanden und diese durchwühlt worden waren.

Vor Ort wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus verschafft und dann die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Nach Angaben der Geschädigten sollen die Täter unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet haben. Vor Ort erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei eine intensive Spurensuche und Spurensicherung.