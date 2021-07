BMW-Diebe wieder in Kochstedt unterwegs - Täter nutzen Elektroniklücke

Kochstedt/MZ - Nach längerer Pause waren in Kochstedt wieder BMW-Diebe unterwegs. Das hat die Polizei in Dessau bestätigt. Nach ihren Angaben haben die unbekannten Täter in der Nacht zum 1. Juli versucht, in der Wilhelm-Busch-Straße des Dessau-Roßlauer Ortsteils ein Auto der Münchner Marke zu entwenden.

„Nach bisherigem Stand der Ermittlungen könnten der oder die Täter dabei eine sogenannte ,Relay Attack’ genutzt haben“, sagte Johannes Braun, Sprecher der Polizeiinspektion Dessau. Das heißt, die Profidiebe versuchten den schlüssellosen Komfortzugang auszunutzen, den einige Autos anbieten. Der Fahrer kann damit das Auto öffnen, ohne dazu den Fahrzeugschlüssel bedienen zu müssen. Man muss lediglich den Schlüssel bei sich tragen. Nähert man sich dem Auto, sendet es ein Signal über mehrere im Fahrzeug verbaute Antennen aus. Der in Reichweite befindliche Fahrzeugschlüssel sendet ein Signal zurück. Ein Vergleich wird über ein extra im Auto verbautes Steuergerät vollzogen. Stimmen beide Signale überein, entsperrt sich das Auto und kann gestartet werden.

Diese Methode haben sich Autodiebe zunutze gemacht. Die Täter benutzen ein Gerät, das das Funksignal des Fahrzeugschlüssels aufnimmt und verstärkt. Sie begeben sich mit dem Senderverstärker in die Nähe der Wohnhäuser. Wenn dort der Schlüssel im Hausflur abgelegt ist, reicht das manchmal schon. Es erklärt, warum die Diebe in der Vergangenheit oft in Kochstedt zugeschlagen haben. Dort gibt es mehrere Einfamilienhaussiedlungen - und auch entsprechende Wagen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die vergangene Woche in der Wilhelm-Busch-Straße und Umgebung verdächtige Personen beobachtet hat. Zugleich rät sie, Autoschlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abzulegen, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen wie Aluminiumhüllen abzuschirmen oder den Komfortzugang wieder zu deaktivieren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/60000 entgegen.