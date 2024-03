Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen bei Dessau sind am Mittwoch über 120 Autofahrer geblitzt worden. Für einige wird es teuer.

Blitzer am Heidekrug und in Rotall - Über 120 Autofahrer sind bei Dessau-Roßlau zu schnell

Dessau-Rosslau/MZ. - Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen bei Dessau-Roßlau sind am Mittwoch über 120 Autofahrer geblitzt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Die erste Messstelle war am Vormittag auf der B184, Höhe Heidekrug, aufgebaut worden. Hier wurden insgesamt 765 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 70 km/h wurden 36 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 103 km/h.

Der zweite Messpunkt war die B187 bei Rotall. Hier fuhren 814 Fahrzeuge an der 70er Stelle vorbei - und es gab 87 Verstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 120 km/h. Ein Plus von 50 km/h nach Abzug der Toleranz hat eine Geldstrafe von 320 Euro zur Folge, dazu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.