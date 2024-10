Die Ertüchtigung des Radweges auf der Ostseite der Albrechtsstraße ist in vollem Gange. Bis Juni 2025 soll der 330 Meter lange Bauabschnitt ertüchtigt werden.

Dessau-Rosslau/MZ. - Lang ist’s her, dass Dessau die zweitgrößte Fahrradstadt Europas war. Das Rad wurde von vielen fürs Auto in die Ecke gestellt - von Nutzern und Verkehrsplanern. Jetzt gibt es ein Umdenken, weiß Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP). Sie war von den CDU-Landtagsabgeordneten Anja Schneider und Karin Tschernich-Weiske eingeladen worden zur Veranstaltung „Blickwinkel Radwege“ am Mittwochabend im Dessauer Kornhaus.