Blaulicht und Sirene übersehen? Rettungswagen kollidiert bei Mosigkau mitten im Einsatz mit Pkw

Dessau/MZ - Auf der B185 bei Dessau ist Freitagmittag ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen mit einem Pkw kollidiert. Im Einsatzfahrzeug befanden sich auch Patient und Notarzt.

Der Unfall hat sich laut Polizei gegen 11.24 Uhr ereignet. „Der Rettungswagen war gerade dabei, einen Patienten ins Klinikum zu verbingen“, erklärt ein Polizeisprecher. Zeitgleich war ein 62-jähriger Kia-Fahrer aus Richtung Randstraße in Alten in Richtung Köthen unterwegs. Offenbar bemerkte er dabei nicht Sirene und Blaulicht des hinter ihm fahrenden Rettungswagens und setzt zu einem Überholmanöver an.

In der Folge stießen beiden Fahrzeuge zusammen und wurden dabei stark beschädigt. Der 62-Jährige Pkw-Fahrer und der 40-jährige Fahrer des Rettungswagens blieben unverletzt - und auch Patient und Notarzt erlitten dadurch keine weiteren Blessuren. Beide wurde schließlich mit einem zweiten Rettungswagen noch in die Köthener Klinik gebracht.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beim Rettungswagen gestaltete sich dies zunächst schwieriger. Die Polizei hatte unterdessen die Unfallstelle abgesichert.