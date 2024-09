Nach Sanierung Beinahe-Unfall in der Albrechtstraße in Dessau: Blauer Pfeil sorgt für Verwirrung

Nach einer Sanierung in der Albrechtstraße sorgt eine neue Ampelschaltung für Radfahrer in Dessau für Unsicherheit. Ein blauer Pfeil zeigt das Linksabbiegen an, wurde aber schon mehrfach missachtet, was beinahe zu Unfällen führte.