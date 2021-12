Blasorchester lässt sich testen für Heilgabend-Ständchen in Pflegeheimen

Weihnachtskonzert Roßlauer Blasorchester in einem der Pflegeheime des Schwesternverbandes.

Rosslau/MZ - Das Roßlauer Blasorchester hat am Weihnachtstag trotz einiger Hürden eine über 50 Jahre alte Tradition fortgesetzt. Musiker des Klangkörpers überraschten die Bewohner zweier Alten- und Pflegeheime von Roßlau mit Weihnachtsliedern.

Möglich geworden ist der Auftritt in den Heimen des Schwesternverbandes in der Wiesenstraße und und in der Lukoer Straße erst, nachdem das städtische Gesundheitsamt „grünes Licht“ gegeben hat, weil alle Musiker geimpft sind und sich vor ihren Auftritten Corona-Tests unterzogen haben.

Bereits zum vierten Advent haben die Roßlauer Bläser die Heimbewohner einer Einrichtung in der Roßlauer Hauptstraße musikalisch überrascht.

Die Roßlauer Musiker haben selbst beim Lockdown im vergangenen Jahr Wege gefunden, Weihnachtslieder vor alten Menschen zu spielen. Weihnachten 2020 spielten sie mitten im Lockdown gegen die Einsamkeit und standen vor den Türen der Einrichtungen. Deren Fenster waren weit geöffnet. Die musikalischen Grüßen waren angekommen.