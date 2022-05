„Bitte recht freundlich, Didi!“: Hallervordens Ticketverkauf in Dessau wird zum echten Fan-Event

Warum Dieter Hallervorden in der Touristinformation in der Ratsgasse am Montag hinter und nicht vor dem Verkaufstresen stand.

Dessau/MZ - Dass Günter Zelinka Montagmittag nach Dessau in die Touristinformation fährt, war für den Didi-Fan aus Aken keine Frage. Ein Foto und ein Autogramm von Dieter Hallervorden wollte er mit nach Hause bringen. Was ihm auch gelang.

Dessaus Ehrenbürger hatte sich nämlich angekündigt, um persönlich den Ticket-Verkauf für sein mitteldeutsches Theater in der Marienkirche zu unterstützen. Pünktlich um 13.30 Uhr betrat er die Räume, wo er nicht nur von Günter Zelinka erwartet wurde. Der erzählte im MZ-Gespräch, dass er schon Tickets gekauft habe, die er nun signieren lassen wollte. Gemeinsam mit Ehefrau und Freunden wird sich der Akener am 11. September „Gottes Lebenslauf“ mit Hallervorden in der Hauptrolle ansehen. „Wir sitzen in der zweiten Reihe“, verkündete er stolz. Der Akener ist ein großer Hallervorden-Fan, nur habe er bisher keinen engen Kontakt gehabt. „Dass er jetzt in Dessau sein Theater macht, ist toll. Er hätte schon eher kommen sollen.“

Das Rennen um ein Foto mit dem Schauspieler gewann Zelinka klar. Er war der erste. „Ich habe ein bisschen gedrängelt, das gebe ich zu“, sagt er hinterher selbstkritisch, aber zufrieden. Nun könne er mit den signierten Karten und dem Foto ein wenig vor den Kindern angeben, freut er sich. Denn der Sohn sei auch ein großer Hallervorden-Fan.

Die Mitarbeiterinnen der Touristinfo waren auch als Fotografinnen gefragt gestern - und Didi d a s gefragte Fotomotiv. (Foto: Thomas Ruttke)

Kurzentschlossen nach Dessau

Der Schauspieler hatte inzwischen, nach einer kurzen Einweisung durch die Profi-Mitarbeiterinnen der Touristinfo, seinen Platz hinter dem Verkaufstresen eingenommen. Doch langanhaltend war seine Verkaufshilfe nicht. Immer wieder wurde er „aus der Arbeit“ gerissen und um Autogramme und Fotos gebeten. Auch Carla Thiel tat dies. Sie hatte zwei Stunden zuvor in der Zeitung gelesen, dass Didi in Dessau ist. „Und da habe ich mich kurzerhand ins Auto gesetzt“, berichtet die Köthenerin, die sich ebenfalls als langjähriger Didi-Fan outete.

Seit Jahren fahre sie regelmäßig nach Berlin in sein Schloßparktheater, erzählt sie. „2019 war ich beim Sommerfest dabei und daher stammt dieser Schnappschuss mit ihm“, zeigt sie ein Foto, das sie und Hallervorden zeigt. „Das will ich mir heute von ihm signieren lassen.“ Natürlich werde sie auch in das Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche gehen. Eine Veranstaltung herausgesucht habe sie aber noch nicht. „Eine einzelne Karte bekommen Sie immer an der Abendkasse“, weiß sie aus Erfahrung und bleibt deshalb ganz gelassen. Begeistert ist die Köthener vor allem von der Vielseitigkeit des Schauspielers Hallervorden. „Und er ist menschlich geblieben, überhaupt nicht arrogant, trotz seiner Popularität.“

Nach einem Monat: 4.000 Karten sind schon weg

Auch am Montag erfüllte Hallervorden geduldig alle Fotowünsche und beantwortete ebenso geduldig alle Fragen, einschließlich der von den anwesenden Journalisten. „Mit dem Start des Kartenvorverkaufs bin ich zufrieden, man hat den Eindruck, dass die Leute hier kulturell interessiert sind“, sagte er etwa der MZ. Das Programm des Mitteldeutschen Theaters setze ja bewusst Kontrapunkte, um die unterschiedlichen Geschmäcker zu bedienen.

Seit dem 11. April dieses Jahres läuft der Kartenvorverkauf in der Touristinformation Dessau. „1.500 Tickets haben wir schon verkauft“, verkündet Stadtmarketingchef Hannes Wolf. 4.000 seien es insgesamt, ergänzt Nik Merner vom Team des Schloßparktheaters. Die ersten beiden Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Nichts geht mehr am Premierenabend, dem 4. September, wo das Hallervorden-Stück „Gottes Lebenslauf“ auf dem Programm steht sowie am 7. September, wo Sebastian Fitzek lesen wird. „Wir bemühen uns schon um einen Zweittermin in 2023“, tröstet Merner all jene, die jetzt kein Kartenglück hatten.

Ein großes Plakat an der Marienkirche heißt den Ehrenbürger willkommen. (Foto: Thomas Ruttke)

Zwei Monate Aufbauzeit in der Marienkirche geplant

Bis sich der Vorhang heben kann am 4. September, bleibt dem 20-köpfigen Theater-Team eine Menge zu tun. Verdunklung, Licht- und Tonanlage, theatergerechter Umbau der Bühne zählt Merner auf. „Das planen wir gerade. Im Juni/Juli sollen die Arbeiten beginnen“, sagt er. Wohl wissend, dass das Ganze dann in sportlichen zwei Monaten über die Bau-Bühne gehen muss. „Sommerurlaub fällt aus bei uns“, nimmt es Merner aber gelassen. Damit der Theaterbetrieb ab September reibungslos laufen kann, braucht das Team Verstärkung. „Wir suchen Arbeitskräfte aus Dessau, wie Veranstaltungstechniker, Garderoben-, Masken- und Kostümkräfte.“

Und weil ein Profi wie Dieter Hallervorden nichts dem Zufall überlässt, machte der 85-Jährige am Montagnachmittag auch in Bitterfeld und Wittenberg Halt, um für sein Mitteldeutsches Theater in Dessau zu werben und persönlich Tickets zu verkaufen.