Das Städtische Klinikum in Dessau hat einen neuen Wirtschaftsplan 2025 bekommen. Der neue Verwaltungsdirektor kritisiert seine Vorgänger und ergreift erste Maßnahmen.

Städtisches Klinikum in Dessau

Das Klinikum in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Betriebsausschuss Städtisches Klinikum am Dienstag und der Stadtrat am Mittwoch haben zur Zukunft des wirtschaftlich angeschlagenen Hauses wichtige Beschlüsse gefasst. Beide Gremien befürworteten den Wirtschaftsplan einstimmig. Das Klinikum steckt tief in der Krise. Hohe Verluste, unter anderem durch steigende Personal-, Sach- und Energiekosten, setzen das Haus unter Druck.